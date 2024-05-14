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Сергей Савин покинул новосибирский «Локомотив» после девяти сезонов в составе клуба

35-летний российский волейболист Сергей Савин покинул новосибирский «Локомотив» после девяти сезонов в составе клуба. Об этом сообщила пресс-служба «Локомотива».

«Сергей Савин – легенда, наш знаковый игрок – продолжит карьеру в другом клубе», — приводит слова генерального директора клуба пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.

За эти годы доигровщик стал чемпионом России (2019/2020), обладателем серебряных медалей (2021/2022) и трёх бронзовых (2016/17, 2020/21, 2022/23). Также генеральный директор клуба Роман Станиславов на пресс-конференции по итогам сезона-2023/2024 объявил об уходе из состава команды связующих Константина Абаева и Игоря Тисевича, диагонального Павла Круглова, болгарских доигровщиков Дениса Карягина и Мартина Атанасова.