«Аль-Райан» Волкова и Сапожкова сравнял счёт в полуфинале Кубка Эмира Катара

Катарский волейбольный клуб «Аль-Райан», за который выступают доигровщик казанского «Зенита» Дмитрий Волков и диагональный московского «Динамо» Максим Сапожков, сравнял счёт в полуфинальной серии с «Катаром» (1:1).

Второй матч между командами завершился со счётом 3:0 (25:21, 25:17, 25:19) в пользу «Аль-Райана». Самым результативным игроком встречи стал Максим Сапожков, он набрал 18 очков. Волков принёс команде 16 очков. Напомним, в составе «Катара» выступают россияне Денис Кочнев и Евгений Тюрин.

Решающий матч между «Аль-Райаном» и «Катаром» состоится сегодня, 14 мая. Победитель пары выйдет в финал Кубка Эмира, который назначен на 17 мая. Первым финалистом турнира стал «Полице», обыгравший в полуфинале «Аль-Араби» Алексея Спиридонова со счётом 2:0.