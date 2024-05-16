Константин Абаев: сейчас итальянская лига посильнее, чем наша

Связующий Константин Абаев, подписавший контракт на следующий сезон с «Вероной», сравнил российскую и итальянскую волейбольные лиги, а также рассказал, как у него появилось желание продолжить карьеру в Италии.

«Думаю, это желание рождалось постепенно. Всегда с интересом смотрел итальянский чемпионат, понимал, что он очень сильный. Если ты хочешь стать лучшим, ты должен играть с лучшими. Думаю, сейчас итальянская лига посильнее, чем наша. Она точно другая. У нас в основном принцип «прыгай выше – бей сильнее». Мало команд могут похвастаться сочетанием классного блока и огненной защиты.

Понятно, что в Италии тоже хватает игроков, которые могут высоко прыгнуть и сильно ударить. Но в целом у них преобладает философия защиты и умной игры. У того же Микьелетто высоченный съём, но при этом он классно пользуется своей рукой – все эти скидки, накаты. Надеюсь, я приобрету там игровые качества, которых мне сейчас не хватает. Интересно попробовать себя в другом стиле игры, в более быстром волейболе», – приводит слова Абаева «БО Спорт».