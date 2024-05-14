Лига наций среди женских команд: расписание матчей первой игровой недели

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Сегодня, 14 мая, стартует Лига наций среди женских команд. В первую игровую неделю соревнования принимают Турция и Бразилия. Группа 1, в которую входят Болгария, Нидерланды, Италия, Польша, Франция, Германия, Япония и Турция, проведут встречи в турецкой Анталии. Группа 2 (Китай, Корея, Бразилия, Канада, США, Таиланд, Сербия и Доминиканская Республика) сыграют в бразильском Рио-де-Жанейро.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей группового этапа с 14 по 19 мая.

Волейбол. Лига наций. Женщины

Группа 1:

14 мая, вторник

17:00 мск. Болгария — Нидерланды

20:00 мск. Италия — Польша

15 мая, среда

17:00 мск. Франция — Германия

20:00 мск. Япония — Турция

16 мая, четверг

14:00 мск. Германия — Италия

17:00 мск. Болгария — Италия

20:00 мск. Нидерланды — Турция

17 мая, пятница

14:00 мск. Япония — Германия

17:00 мск. Франция — Польша

20:00 мск. Италия — Болгария

18 мая, суббота

14:00 мск. Польша — Нидерланды

17:00 мск. Франция — Болгария

20:00 мск. Италия — Турция

19 мая, воскресенье

14:00 мск. Германия — Нидерланды

17:00 мск. Польша — Япония

20:00 мск. Франция — Турция

Группа 2:

14 мая, вторник

23:30 мск. Китай — Южная Корея

15 мая, среда

03:00 мск. Бразилия — Канада

23:30 мск. США — Таиланд

16 мая, четверг

03:00 мск. Сербия — Доминиканская Республика

20:00 мск. Бразилия — Южная Корея

23:30 мск. Китай — США

17 мая, пятница

03:00 мск. Доминиканская Республика — Канада

20:00 мск. Сербия — Таиланд

23:30 мск. Китай — Канада

18 мая, суббота

03:00 мск. Бразилия — США

20:00 мск. Сербия — Китай

23:30 мск. Южная Корея — Доминиканская Республика

19 мая, воскресенье

03:00 мск. Таиланд — Канада

16:00 мск. Бразилия — Сербия

20:00 мск. США — Доминиканская Республика

23:30 мск. Таиланд — Южная Корея

Напомним, Лига наций среди женских команд завершится 23 июня финальным матчем в Бангкоке.