Лига наций среди женских команд: расписание матчей первой игровой недели

Сегодня, 14 мая, стартует Лига наций среди женских команд. В первую игровую неделю соревнования принимают Турция и Бразилия. Группа 1, в которую входят Болгария, Нидерланды, Италия, Польша, Франция, Германия, Япония и Турция, проведут встречи в турецкой Анталии. Группа 2 (Китай, Корея, Бразилия, Канада, США, Таиланд, Сербия и Доминиканская Республика) сыграют в бразильском Рио-де-Жанейро.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей группового этапа с 14 по 19 мая.
Волейбол. Лига наций. Женщины
Группа 1:
14 мая, вторник
17:00 мск. Болгария — Нидерланды
20:00 мск. Италия — Польша
15 мая, среда
17:00 мск. Франция — Германия
20:00 мск. Япония — Турция
16 мая, четверг
14:00 мск. Германия — Италия
17:00 мск. Болгария — Италия
20:00 мск. Нидерланды — Турция
17 мая, пятница
14:00 мск. Япония — Германия
17:00 мск. Франция — Польша
20:00 мск. Италия — Болгария
18 мая, суббота
14:00 мск. Польша — Нидерланды
17:00 мск. Франция — Болгария
20:00 мск. Италия — Турция
19 мая, воскресенье
14:00 мск. Германия — Нидерланды
17:00 мск. Польша — Япония
20:00 мск. Франция — Турция
Группа 2:
14 мая, вторник
23:30 мск. Китай — Южная Корея
15 мая, среда
03:00 мск. Бразилия — Канада
23:30 мск. США — Таиланд
16 мая, четверг
03:00 мск. Сербия — Доминиканская Республика
20:00 мск. Бразилия — Южная Корея
23:30 мск. Китай — США
17 мая, пятница
03:00 мск. Доминиканская Республика — Канада
20:00 мск. Сербия — Таиланд
23:30 мск. Китай — Канада
18 мая, суббота
03:00 мск. Бразилия — США
20:00 мск. Сербия — Китай
23:30 мск. Южная Корея — Доминиканская Республика
19 мая, воскресенье
03:00 мск. Таиланд — Канада
16:00 мск. Бразилия — Сербия
20:00 мск. США — Доминиканская Республика
23:30 мск. Таиланд — Южная Корея
Напомним, Лига наций среди женских команд завершится 23 июня финальным матчем в Бангкоке.