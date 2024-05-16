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Лига наций — 2024. Женщины, 16 мая: расписание турнира

Лига наций — 2024. Женщины, 16 мая: расписание турнира
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Сегодня, 16 мая, в рамках турнира Лига наций — 2024 пройдут матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на сегодня.

  • 14:00 мск — Германия — Италия
  • 17:00 мск — Болгария — Япония
  • 20:00 мск — Нидерланды — Турция
  • 20:00 мск — Бразилия — Республика Корея
  • 23:30 мск — Китай — США

Также сегодня, 16 мая, завершился матч предварительного этапа Сербия — Доминиканская республика со счётом 1:3. В соревнованиях принимают участие 16 национальных команд, которые на предварительной стадии проведут в двух группах круговой турнир, разбитый на три этапа. Восемь лучших команд по итогам кругового турнира попадут в финальный турнир Лиги наций, который пройдёт по системе плей-офф, начиная с четвертьфинала, с 20 по 23 июня в Бангкоке.

Расписание женской Лиги наций
Турнирная таблица женской Лиги наций
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