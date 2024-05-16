Россияне Никкель и Купряшкин продолжат карьеру в китайском «Ляонине»

Российские волейболисты Михаил Никкель и Владимир Купряшкин в следующем сезоне будут выступать в составе китайской команды «Ляонин». Об этом сообщает «БО Спорт».

26-летний диагональный Никкель, начинавший карьеру в системе новосибирского «Локомотива», уже играл за рубежом: в сезоне-2018/2019 представлял болгарский «Хебар», а в сезоне-2021/2022 выступал за «Банияс» из ОАЭ и египетский «Замалек». Прошедший сезон Михаил провёл в составе нижневартовского клуба «Югра-Самотлор».

26-летний связующий Купряшкин начал профессиональную карьеру в составе «Газпрома-Югра», а после выступал в Высшей лиге «А»: «Тархан», челябинское «Динамо», казанскую «Академию», «Изумруд». В сезоне-2023/2024 Владимир играл за «Автомобилист».