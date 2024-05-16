Российский волейболист, связующий новосибирского «Локомотива» Константин Абаев стал игроком итальянской «Вероны», сообщает официальный телеграм-канал Всероссийской федерации волейбола.

24-летний волейболист выступал за новосибирский клуб с 2019 года.

Абаев становился чемпионом Европы и MVP турнира среди молодёжных команд в 2018 году, серебряным призёром чемпионата мира U19 (2017), бронзовым призёром чемпионата мира U21 (2017). Кроме того, спортсмен завоевал золотую (2020), серебряную (2022) и бронзовые (2021, 2023) медали чемпионата России.

В течение спортивной карьеры Константин Абаев выступал за молодёжные команды «Локомотива» (2012-2017), болгарскую «Монтану» (2017-2018) и французский «Пуатье» (2018-2019).