Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Константин Абаев стал игроком итальянской «Вероны»

Константин Абаев стал игроком итальянской «Вероны»
Комментарии

Российский волейболист, связующий новосибирского «Локомотива» Константин Абаев стал игроком итальянской «Вероны», сообщает официальный телеграм-канал Всероссийской федерации волейбола.

24-летний волейболист выступал за новосибирский клуб с 2019 года.

Абаев становился чемпионом Европы и MVP турнира среди молодёжных команд в 2018 году, серебряным призёром чемпионата мира U19 (2017), бронзовым призёром чемпионата мира U21 (2017). Кроме того, спортсмен завоевал золотую (2020), серебряную (2022) и бронзовые (2021, 2023) медали чемпионата России.

В течение спортивной карьеры Константин Абаев выступал за молодёжные команды «Локомотива» (2012-2017), болгарскую «Монтану» (2017-2018) и французский «Пуатье» (2018-2019).

Материалы по теме
«В финале ЛЧ у нас были бы все шансы на титул». Как «Зенит» доминирует второй год подряд
Эксклюзив
«В финале ЛЧ у нас были бы все шансы на титул». Как «Зенит» доминирует второй год подряд
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android