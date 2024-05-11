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Ирина Филиштинская в следующем сезоне будет играть за калининградский «Локомотив»

Ирина Филиштинская в следующем сезоне будет играть за калининградский «Локомотив»
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Российская волейболистка Ирина Филиштинская ответила на вопрос корреспондента «Чемпионата» Елены Коваленко о том, где она проведёт следующий спортивный сезон.

– А теперь – главный, наверное, вопрос этого интервью для большинства калининградских болельщиков: где ты будешь в следующем сезоне?
– Я остаюсь в Калининграде на следующий сезон.

Напомним, сегодня также подтвердилось, что турецкая диагональная Эбрар Каракурт, заключившая контракт с «Локомотивом» из Калининграда в 2023 году, проведёт следующий сезон в этом же клубе.

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Напомним, в этом году калининградский «Локомотив» стал серебряным призёром чемпионата России в женской Суперлиге. Серебро чемпионата России ему удалось завоевать второй раз подряд.

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