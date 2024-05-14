Вербов — о втором чемпионстве «Зенита-Казань» подряд: приятно, но эйфории нет

Главный тренер мужского волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов прокомментировал чемпионство своей команды в розыгрыше российской Суперлиги. Напомним, команда из столицы Татарстана второй год подряд становится чемпионом России.

«Опустошения сейчас уже нет — есть наслаждение семьёй, домом. Я в течение сезона, конечно, сильно скучаю по близким. Мне не удаётся их часто видеть, да и дома находиться много. Поэтому сейчас самый, наверное, радостный момент. И ещё с более хорошим настроением ты всё это делаешь, потому что хорошо провели год. Эйфории нет, есть чувство радости от хорошо выполненной работы. Так что параллельно уже надо заниматься организационными моментами по следующему сезону.

Наверное, это нельзя отнести к привычке, мол, привыкли выигрывать, это уже словно само собой разумеющееся. Нет, это всё приятно, но вполне буднично, наверное, проходит сейчас начало отпуска. Правда, ещё в Казань поеду, там дочка сейчас играет — заканчивается молодёжная лига. Успею два матча посидеть, посмотреть. Так что ещё вернусь в клуб до полноценного отпуска. Есть моменты, которые надо ещё доделать. И уже точно можно будет забыть на какое-то время про волейбол», — сказал Вербов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Алексеем Вербовым читайте завтра, 15 мая, на «Чемпионате» в 8:00.