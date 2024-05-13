Арсов: «Локомотив» — один из лучших клубов в мире, он работает как одна семья

Радослав Арсов назвал калининградский «Локомотив» одним из лучших клубов с организационной точки зрения.

«Штаб. Нет слов. Самые лучшие. Мы не спали, мы не кушали, работали день и ночь. Отличные профессионалы, продолжайте так же. Очень благодарен за совместную работу и надеюсь, что вы будете биться с «Локомотивом» за золотые медали всегда.

У меня была возможность работать в «Локомотиве», клубе, который по организации, по структуре один из самых лучших, что я видел. И я уверен, что не только в Европе, но и в мире. Этот клуб будет идти ещё дальше, потому что он работает не только как профессиональный клуб, а и как одна семья.

Я бы хотел сказать ещё раз большое спасибо. Я вам говорю сейчас «До свидания», но я не говорю: «Прощай», потому что уверен, что снова вернусь в «Локомотив». Только «Локо», только победа! Я вас очень сильно люблю!» — сказал Арсов в обращении, опубликованном в телеграм-канале клуба.