Яна Щербань перешла в итальянский клуб «Тальмассонс»

Российская волейболистка Яна Щербань стала игроком дебютанта серии А1 итальянского клуба «Тальмассонс», сообщает официальный сайт клуба.

Ранее Щербань выступала в Италии за «Казальмаджоре» (2021/2022), «Скандиччи» (2022/2023) и «Трентино» (2023/2024). В прошедшем сезоне россиянка стала третьим бомбардиром своей команды, набрав 215 очков в 26 матчах. Она завершила сезон с показателем полезности «+54».

В России волейболистка выступала за саратовский «Протон» (2008–2012), краснодарское «Динамо» (2012–2014), московское «Динамо» (2014–2021) и калининградский «Локомотив» (2021/22). Она присоединилась к «Локомотиву» после сезона в Италии и помогла завоевать чемпионский титул.

В составе сборной России Щербань сыграла 69 матчей.