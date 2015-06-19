Воронков: поражения от Ирана нас обескуражили

Главный тренер сборной России Андрей Воронков прокомментировал поражения от команды Ирана в третьем туре Мировой лиги 2015 года. Сборная России в первой встрече в Казани проиграла в четырёх партиях, во второй — в трёх.

«Поражения от Ирана нас обескуражили, хотя мы готовились, отрабатывали противника. Мы провалили приём, и это не дало уверенности связующему игроку вести уверенно игру. Приходилось больше работать над исправлениями, нежели вести игру. Плюс надо отметить соперника. Иран играет одним составом уже много лет, и команда отлично сыграна», — цитирует Воронкова официальный сайт «Зенита».