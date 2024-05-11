Филиштинская: у нас были бы очень неплохие шансы заявить о себе на Олимпиаде в Париже

Российская волейболистка Ирина Филиштинская высказалась по поводу Олимпийских игр, заявив, что многие спортсмены потеряли мечту после того, как въезд на эти соревнования для России стал практически закрыт.

«Очень жаль, что на Олимпиаду не допускают командные виды. Мы многое потеряли от отсутствия соревнований такого масштаба. И многие спортсмены остались без мечты и возможности теперь когда-либо поехать на Олимпийские игры, и не только в качестве участника. Но иллюзий по допуску и не было. Если честно, была маленькая надежда, что решение может измениться. Просто очень хочется, чтобы ситуация в скором времени нормализовалась.

Могу предположить, что у нас были бы очень неплохие шансы заявить о себе. У нас есть персонально сильные и очень перспективные молодые игроки. Однако не хватает международных игр топ-уровня, чтобы увидеть, на что способна команда вместе», — сказала Филиштинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Напомним, на Олимпиаду допускаются только 55 спортсменов из России. Все они должны выступать только в одиночных дисциплинах и предварительно получить нейтральный статус. Все спортсмены командных видов спорта не могут участвовать в Олимпиаде-2024.