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«Она может зарядить не только партнёрш, но и весь зал». Филиштинская — об Эбрар Каракурт

«Она может зарядить не только партнёрш, но и весь зал». Филиштинская — об Эбрар Каракурт
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Российская волейболистка Ирина Филиштинская высказалась о своей коллеге из команды Эбрар Каракурт, которая заключила контракт с «Локомотивом» в 2023 году.

«Игра рядом с Эбрар Каракурт, конечно, придаёт уверенности. Она эмоциональный игрок и может зарядить не только партнёрш по команде, но и весь зал. Но здесь тоже нужно соблюдать баланс. Когда у неё идёт игра, соперникам сложно бороться против неё, можно любую передачу отдавать – всё забьёт. Но если что-то не получается, то нужно отпустить, чтобы не загнать и не сломить, а потом снова вернуть её в игру. Могу сказать точно, что Эби – большой профессионал и мне пасовать ей очень легко», — сказала Филиштинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Напомним, сегодня стало известно, что турецкая диагональная Каракурт сыграет в калининградском «Локомотиве» и следующий сезон.

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