«Белогорье» продлило контракт с капитаном команды Павлом Тетюхиным

Волейбольный клуб «Белогорье» в своём телеграм-канале сообщил о том, что продлил трудовое соглашение с капитаном команды 23-летним Павлом Тетюхиным до конца сезона-2026/2027.

Тетюхин – воспитанник белгородского клуба. В прошедшем сезоне доигровщик принял участие в 39 из 40 матчей, набрав 490 очков при 49% реализации атак. Он также установил два личных рекорда – заработал 49 очков на блоке за сезон, а также выполнил семь блоков в одной игре.

Перед началом сезона-2023/2024 Тетюхин был назначен капитаном «Белогорья» и помог команде завоевать бронзовые медали чемпионата России впервые с 2016 года. В 2021 году 20-летний доигровщик дебютировал за сборную страны на чемпионате Европы, где заменил Дениса Богдана.