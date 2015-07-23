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Сборная России начала «Финал шести» с победы над итальянками

Сборная России начала «Финал шести» с победы над итальянками
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Женская сборная России обыграла команду Италии в стартовом матче «Финала шести», проходящего в США. Встреча получилась довольно упорной, но в каждом из сетов россиянки превзошли соперниц. Таким образом, подопечные Юрия Маричева набрали три очка и сравнялись со сборной Бразилии, которая, напомним, была сильнее команды Китая.

Женщины. Гран-при. «Финал шести»
Первый тур. Омаха, США

Италия — Россия — 0:3 (24:26, 26:28, 19:25).

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