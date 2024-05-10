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Волейболистка Подскальная остаётся в краснодарском «Динамо»

Волейболистка Подскальная остаётся в краснодарском «Динамо»
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Российская волейболистка, центральная блокирующая Юлия Подскальная остаётся в краснодарском «Динамо», где проведёт уже четвёртый сезон подряд с 2021 года. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Динамо» (Краснодар)

Впервые 35-летняя Подскальная выступила за краснодарский клуб в сезоне-2013/2014, после чего пробовала себя ещё в четырёх клубах, в том числе и швейцарском «Волеро». В составе него она стала чемпионкой страны и выиграла Кубок и Суперкубок Швейцарии. В 2014 году волейболистка дебютировала в составе сборной России по волейболу.

За краснодарский «Динамо» Подскальная провела ориентировочно 166 матчей и набрала около 1500 очков. В этом сезоне команда заняла девятое место по итогам женской Суперлиги.

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