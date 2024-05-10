Российская волейболистка, центральная блокирующая Ангелина Лазаренко покинула «Динамо-Ак Барс». За три сезона, которые были проведены в составе команды, она стала чемпионкой России (2024), обладательницей Кубка страны (2021), Суперкубка России (2022) и бронзовым призёром Кубка столетия (2023). В минувшем сезоне Лазаренко была признана лучшей блокирующей PARI Суперлиги.

«От всей души благодарим Ангелину за эти победы и яркие моменты в игре, за улыбки и эмоции, подаренные казанским болельщикам! Желаем ей успехов в дальнейшей карьере!» — сообщается на официальном сайте команды.

Ранее стало известно о том, что российский волейболист, серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года Игорь Кобзарь покинул петербургский «Зенит». Об этом сообщила пресс-служба команды. Новым клубом связующего станет новосибирский «Локомотив». Кобзарь провёл за «Зенит» три года, сыграв 135 матчей и 433 партии.