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Уколова: ради турнира в Сочи мы пропустили соревнования в Бразилии

Уколова: ради турнира в Сочи мы пропустили соревнования в Бразилии
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Российская «пляжница» Евгения Уколова поделилась ожиданиями от этапа Мирового тура в Сочи категории «Оупен», который стартует 8 сентября. Соревнования завершатся 13 сентября.

«Дома, как всегда, выступать вдвойне приятно, но вместе с тем и ответственно. Ради турнира в Сочи мы пропустили соревнования в Бразилии, хотели подготовиться к Сочи как можно более тщательно. Будем стараться порадовать российских любителей пляжного волейбола, соперники очень достойные», — цитирует Уколову официальный сайт ВФВ.

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Новости. Волейбол