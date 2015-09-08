Уколова: ради турнира в Сочи мы пропустили соревнования в Бразилии

Российская «пляжница» Евгения Уколова поделилась ожиданиями от этапа Мирового тура в Сочи категории «Оупен», который стартует 8 сентября. Соревнования завершатся 13 сентября.

«Дома, как всегда, выступать вдвойне приятно, но вместе с тем и ответственно. Ради турнира в Сочи мы пропустили соревнования в Бразилии, хотели подготовиться к Сочи как можно более тщательно. Будем стараться порадовать российских любителей пляжного волейбола, соперники очень достойные», — цитирует Уколову официальный сайт ВФВ.