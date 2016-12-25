Куцмус: может быть, тренеры включат какие-то танцевальные движения в разминку

Волейболист уфимского «Урала»поделился эмоциями от встречи с болельщиками.«У меня праздничные эмоции. Такие мероприятия сближают команду с болельщиками. В принципе, мы и так близки. Спасибо болельщикам, что поддерживают нас в трудные и позитивные времена. Всегда ждём на играх, всегда рады видеть.Танцевальная разминка очень сложная. На тренировках у нас полегче. Я думаю, что тренеры это сами заметили. Может быть, какие-то движения включат в нашу разминку», — приводит слова Куцмуса официальный сайт «Урала».