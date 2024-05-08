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Доигровщица «Динамо-Метар» Мамедова успешно перенесла операцию

Доигровщица «Динамо-Метар» Мамедова успешно перенесла операцию
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Призёр молодёжного чемпионата мира доигровщица челябинского «Динамо-Метар» Александра Мамедова успешно перенесла операцию, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

Фото: телеграм-канал жвк «Динамо-Метар»

«Всем привет от Александры Мамедовой!

Операция прошла успешно, впереди долгое восстановление, желаем Александре скорейшего возвращения на площадку!» — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что доигровщик ВК «Зенит-Казань» Дмитрий Волков пополнит состав катарского «Аль-Райяна». Игрок подпишет краткосрочный контракт и выступит на турнире HH Amir Cup Season 2023/2024, который проходит с 4 по 17 мая 2024 года.

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