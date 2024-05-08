Волейбольный клуб «Белогорье» продлил контракт с китайским доигровщиком Чжан Цзининем до конца сезона-2024/2025. Об этом сообщается на официальном сайте «Белогорья».

В ходе чемпионата китайский доигровщик принимал участие в 36 играх, набирая в среднем по 3,41 очка за сет. Всего же дебютант чемпионата России набрал 460 очков и занял 11-ю строчку среди лучших бомбардиров лиги.

Сам Цзининь — лидер сборной Китая по волейболу. Он стал первым представителем своей страны, подключившимся в систему российской Суперлиги по волейболу.

Лучшими матчами по набранным очкам стали для него игры с казанским «Зенитом» в 5-м туре предварительного этапа и с «Кузбассом» в 13-м туре. В них он набирал по 20 очков.