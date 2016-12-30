Игрокам «Заречья-Одинцово» предоставлен отдых до 2 января

Главный тренер «Заречья-Одинцово»сообщил, что его подопечным будет предоставлено несколько дней отдыха в новогодние праздники. Команда соберётся 2 января и приступит к подготовке к матчу российской Суперлиги с красноярским «Енисеем», который запланирован на 7 января, сообщает официальный сайт Волейбольного центра Московской области.В турнирной таблице чемпионата России подмосковный коллектив занимает шестое место. В 10 матчах «Заречье-Одинцово» одержало пять побед и набрало 15 очков.