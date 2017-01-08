Константинов: в равных концовках «Локомотив» показал больше класса и спокойствия

Главный тренер новосибирского «Локомотива»прокомментировал выездную победу над «Кузбассом» в матче 14-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги (3:1).«В любой игре очень важно держать стабильность. В первой партии мы добились отрыва, и я думаю, что мы начали думать, что выиграли партию. Опустили руки, не забили несколько комфортных доигровочных мячей на одиночном блоке. «Кузбасс» вернулся в игру, а ещё мы уступили сопернику на блоке в первой партии. Во второй партии с выходом Червякова мы стабилизировали игру на блоке, в целом выравняли наш волейбол. Начали хорошо подавать, лучше соперника, хотя мы прекрасно знаем, что «Кузбасс» дома подаёт очень здорово. А ещё в ключевых моментах мы, может, и не добили всё до пола, но зато допустили меньше ошибок.Связующий Ваня Лукьяненко хорошо вышел, хотя и он не всегда сегодня делал правильный выбор. Хорошая черта Лукьяненко, что он может слушать. Если ему подскажешь, то он может исправиться. Конечно, есть и его заслуга в том, что мы выиграли две игры у «Кузбасса». У нас вообще необычная ситуация. Мы равномерно задействуем двоих связующих игроков. Это не всегда даёт команде нужный игровой ритм, но в нашем клубе это помогает. Я бы ещё отметил, что он умеет ждать свой шанс, выходит и играет хорошо. Это тоже может сделать далеко не каждый.У «Кузбасса», понятно, сказывается потеря Полетаева. А с другой стороны, у них получается более сбалансированная игра, когда его нет на площадке. Я думаю, что матч получился хорошим и зрелищным. Болельщики увидели много длинных ярких розыгрышей, которые являются лучшей рекламой волейбола. А в равных концовках «Локомотив» показал, я думаю, больше класса и спокойствия», — приводит слова Константинова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.