Саммелвуо: высокие и трудные мячи «Кузбасс» должен играть не «пан или пропал»

Главный тренер «Кузбасса»прокомментировал домашнее поражение подопечных от новосибирского «Локомотива» в матче 14-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги (1:3).«Сегодня нам не хватило игры в атаке. Надо посмотреть и проанализировать матч. Высокие и трудные мячи мы должны играть не «пан или пропал», а уметь отыгрываться от блока, чуть больше думать в нападении. Тем не менее хочу сказать, что сегодня мы хорошо играли в защите. Поднимали много мячей, но в атаке их не добивали. В приёме обе команды действовали примерно одинаково, правда, в концовке третьей партии мы провалились, но это игра. Смотрим вперёд и работаем дальше», — приводит слова Саммелвуо официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.