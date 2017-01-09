Лукьяненко: пока мне, возможно, не хватает опыта, и умений недостаточно

Связующий новосибирского «Локомотива»признался, что ему тяжелее входить в игру со скамейки запасных, чем начинать матч в стартовом составе. В 14-м туре российской Суперлиги подопечныена выезде обыграли кемеровский «Кузбасс» — 3:1 (27:29, 25:22, 25:22, 25:20).«Знаете, это очень тяжело психологически. Гораздо труднее, чем выходить в стартовом составе. Ведь ты не улавливаешь ритма игры, скорости. Но, наверное, я уже привык. Ведь такое происходит весь сезон. Я не считаю ни себя, ни Кавику основным связующим. Мы оба играем примерно поровну, общаемся, помогаем друг другу. Это тоже добавляет уверенности.Все свои мысли непросто воплотить в игру, потому что пока мне, возможно, не хватает опыта и недостаточно умений. Тем не менее важно то, что я могу подсказать что-то Кавике, он что-то подсказывает мне. Мы – одна дружная команда.Выигрыш трёх упорных концовок — прежде всего это заслуга наших тренеров. И Пламена Константинова, и Алессандро Пироли. Они пока лучшие тренеры в моей карьере на таком уровне. Мы очень тщательно разобрали соперников, и это сыграло свою роль», — цитирует Лукьяненко официальный сайт ВФВ.