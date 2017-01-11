Дороничева: самое памятное событие года для меня — переход в «Ленинградку»

Волейболистка «Ленинградки»рассказала о самом памятном событии в её жизни в прошедшем году. В турнирной таблице чемпионата России подопечныерасполагаются на 10-й позиции. 14 января команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Заречьем-Одинцово» в 12-м туре Суперлиги.«Самое памятное событие в прошедшем году — переход в „Ленинградку“. Домой, в Челябинск, к сожалению, не получилось поехать на Новый год. Поэтому праздновала в Питере с друзьями. От 2017 года я жду только самого доброго, радостного и успешного», — цитирует Дороничеву официальный сайт «Ленинградки».