Шатунова: от 2017 года не жду ничего особенного. Главное — достигать своих целей

Волейболистка «Ленинградки»рассказала о самом памятном событии в её жизни в прошедшем году. В турнирной таблице чемпионата России подопечныерасполагаются на 10-й позиции. 14 января команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Заречьем-Одинцово» в 12-м туре Суперлиги.«Самое приятное – это, наверное, что я вернулась домой, в родную команду. От 2017 года на самом деле не жду ничего особенного. Главное — двигаться к своим целям и достигать их!» — цитирует Шатунову официальный сайт «Ленинградки».