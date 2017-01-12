Брянский: «НОВА» способна на большее, просто самим игрокам надо в это поверить

Главный тренер новокуйбышевской «НОВЫ»в интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Россошику рассказал о задачах, которые стоят перед командой, и об атмосфере, которая сложилась в коллективе.«Мы же всегда устанавливали для себя максимальные цели — занять место как можно более высокое. И в принципе, в сезоне-2015/16 должны были завершить его на 10-й позиции. Но сами упустили эту возможность.У нас появились сейчас неплохие исполнители – Никита Алексеев, Саша Болдырев, которые в своих предыдущих командах были, мягко говоря, не на ведущих позициях. Им представился шанс проявить себя, и я стараюсь помочь им в этом. Заметно прибавил по сравнению с прошлым годом Сергей Бусел, наш обрусевший белорусский легионер, свой уровень держит Дмитрий Макаренко. Испытываем мы определённые трудности со связками, но из тех, кто в строю, стараюсь выжать всё, что только возможно в тактическом плане. Иногда – так произошло в матчах с «Кузбассом» и «Енисеем» – срабатывал вариант с Павлом Авдоченко. Высокий парень, он у нас пока без определённого места — и не совсем доигровщик, и не совсем диагональный. Этот ход не раз оказывался выигрышным. Вообще считаю, что команда способна на большее, просто самим игрокам надо в это поверить.Нам важно создать внутри команды такой микроклимат, который позволит ещё больше сдружить коллектив. В прошлом сезоне мы испытывали определённые финансовые трудности. Но благополучно преодолели этот кризисный период: команда, несмотря ни на что, сплотилась, игроки в каждой встрече работали на совесть во многом благодаря созданной руководством клуба атмосфере внутри неё», — рассказал Брянский.Полное интервью с Константином Брянским выйдет на «Чемпионате» позже.