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Андрей Воронков во второй раз возглавил ЖВК «Локомотив» из Калининграда

Андрей Воронков во второй раз возглавил ЖВК «Локомотив» из Калининграда
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Заслуженный тренер России, бывший наставник мужского волейбольного клуба «Урал» (Уфа) Андрей Воронков возглавил калининградский «Локомотив», выступающий в женской PARI Суперлиге.

«Андрей Воронков возвращается на должность главного тренера нашей команды! Рады приветствовать Андрея Геннадьевича в «Локо»! Вместе идём к новым победам», — говорится в приветственном сообщении калининградского «Локомотива» в клубном телеграм-канале.

57-летний Воронков уже возглавлял «Локомотив» в 2018-2022 годах. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом России (2020/2021, 2021/2022) и серебряным медалистом национального первенства (2018/19, 2019/20), а также выиграла Суперкубок страны (2019).

В мае 2022 года исполнительный комитет Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) принял решение дисквалифицировать Воронкова на два года за расистское высказывание в адрес игрока екатеринбургской «Уралочки-НТМК» Айламы Монтальво. Через год ВФВ пересмотрела двухлетнюю дисквалификацию Воронкова, сделав второй год условным.

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