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26-летний аргентинский связующий перешёл в ВК «Факел»

26-летний аргентинский связующий перешёл в ВК «Факел»
Матиас Хираудо
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26-летний аргентинский волейболист Матиас Хираудо перешёл в «Факел» (Новый Уренгой). Об этом сегодня, 29 мая, сообщила пресс-служба команды.

Предыдущим клубом игрока был французский «Туркуэн», с которым он дошёл до стадии полуфинала чемпионата Франции. До этого Хираудо выступал за итальянскую «Сиену» (2018/2019), французскую «Ниццу» (2020-2022) и чешскую «Ческе-Будеёвице» (2022/2023). Вместе со сборной Аргентины он стал обладателем золотых наград Панамериканских игр — 2019 и серебряным призёром молодёжного чемпионата мира в 2015 году.

Ранее стало известно, что российский волейболист Валентин Голубев вернулся в стан команды «Белогорье» (Белгород). Его контракт с клубом рассчитан на два года. Предыдущей командой спортсмена был МВК «Кузбасс» (Кемерово).

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