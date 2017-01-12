«Динамо-ЛО» обыграло «Югру-Самотлор» и поднялось на 10-е место в ЧР

«Динамо» из Ленинградской области в матче 15-го тура мужского чемпионата России на своей площадке уверенно переиграло «Югру-Самотлор». Подопечныеодержали шестую победу в 15 встречах, обошли в турнирной таблице командуи поднялись на десятое место, набрав 17 очков.В следующем туре бело-голубые сыграют с оренбургским «Нефтяником», а «Югра-Самотлор» встретится с кемеровским «Кузбассом».«Динамо» (Ленинградская область) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:21, 25:18, 25:19).