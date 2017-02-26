Маричев: в третьем сете матча с «Уралом» московское «Динамо» расслабилось

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал победу своей команды над уфимским «Уралом» со счётом 3:1 в матче 21-го тура мужской Суперлиги.«Две партии провели хорошо и собранно, в третьей позволили себе немного расслабиться. Хорошо, что собрались в четвёртой, «Урал» уже смотрелся совсем по-другому, было гораздо тяжелее. Тем не менее концовку провели надёжно.Всегда приятно приезжать в Уфу. Более того, я всегда стараюсь следить за командой, как она играет, кто из игроков здесь. Хочу пожелать, чтобы «Урал» добивался высоких результатов», — приводит слова Маричева официальный сайт «Урала».