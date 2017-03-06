Согрин: игроки «Динамо-ЛО» допустили ошибки в определяющих мячах

Главный тренер «Динамо-ЛО»прокомментировал поражение от «Белогорья» в 22-м туре чемпионата России со счётом 1:3 (14:25, 25:21, 23:25, 20:25).«Сегодня очков у нас не прибавилось, лишь одна выигранная партия. Но сегодня мы получили ценную вещь – это опыт выступления против таких мастеров. Надеюсь, что мои игроки сделают из этого правильные выводы. Конечно, я недоволен тем, что мы сегодня проиграли. Не буду лукавить, мы ехали сюда бороться. Делали ставку на подачу, съём и коллективный дух. Многое получалось, но были допущены ошибки в определяющих мячах, были некоторые неправильные решения, которые не позволили нам перевести игру в пятую партию», — цитирует Согрина официальный сайт ВФВ.