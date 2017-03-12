Саммелвуо: рад, что на матче с «Динамо-ЛО» было много болельщиков из Финляндии

Главный тренер кемеровского «Кузбасса»оценил игру своей команды в матче 23-го тура мужской Суперлиги с «Динамо» из Ленинградской области, в котором сибиряки победили со счётом 3:1.«Рад, что выиграли, и что было много болельщиков из Финляндии. Спасибо им, что они были в Петербурге и болели за нас. Было тяжело. Мы знали, что Ленобласть много рискует на подаче, будет тяжело принимать здесь — нужно было терпеть, играть с концентрацией, спокойно и до конца. И уже в концовке играть без спешки, смотреть, кто стоит напротив.После второй партии начали играть лучше в защите. Нам нужна защита, после неё у нас появляется необходимая энергия. Также у нас были сложные моменты в атаке, но главное, что мы выиграли. Это важная победа, можно смотреть дальше», — приводит слова Саммелвуо официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.