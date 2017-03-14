38-летний чемпион мира Игначак подписал контракт с «Полонией Лондон»

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Польшипополнил состав английского клуба «Полония Лондон», сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола. С 2007 по 2016 год 38-летний либеро защищал цвета польской «Ресовии».«Я уже принял решение завершить карьеру, но благодаря в том числе президенту „Полонии Лондон“ возобновил тренировки. Думаю, лондонская команда может выигрывать еврокубки. Я всегда хотел выступить за границей, теперь у меня есть такая возможность», — сказал Игначак.