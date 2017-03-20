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175 лет назад 2016
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Куцмус: игра «Урала» нестабильна, как курс доллара или евро

20 марта 2017, понедельник. 01:01. Волейбол
Доигровщик уфимского «Урала» Андрей Куцмус прокомментировал поражение от казанского «Зенита» (0:3) в выездном матче 24-го тура чемпионата России по волейболу.

«Чтобы обыграть нас, «Зениту» достаточно сыграть вполсилы. Чтобы нам выиграть – нужно чудо. Его не произошло. У нас не получилось с приёмом. «Зенит» играет от подачи. Они подавали хорошую подачу, блокировали и в защите много доставали, чего у нас не получалось. Потому и такой результат.

Почему «Урал» в этом году играет нестабильно? У нас много молодых парней. Думаю, всё от неопытности: одну игру играем хорошо, другую – неудачно. Наша игра нестабильна, как курс доллара или евро.

Может, и я где-то подсел. В прошлом году у нас были серьёзные проблемы с диагональными. Вся нагрузка и в приёме, и в атаке была на мне. И принимал по 30 раз, и атаковал по 30 мячей. В этом году состав более сбалансирован, нагрузка ровнее распределяется. Может, из-за этого. Как и любому игроку, мне важно быть в тонусе.

Мне кажется, уже после Нового года начали морально готовиться к серии с «ФАКЕЛОМ». Уже тогда понимали, что на 80 процентов будем играть в плей-офф с Новым Уренгоем. Надо сейчас дома хорошо сыграть с Оренбургом, затем — в Нижневартовске. Наша задача — попасть в шестерку. Приложим все силы, что её выполнить», — приводит слова Куцмуса «Спорт Бизнес Online».
Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
МВК Зенит-Казань МВК Урал
Новости. Волейбол
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