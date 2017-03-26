Брянский: «НОВА» показала, что может играть в качественный волейбол

Наставник новокуйбышевской «НОВЫ»прокомментировал поражение своей команды от новосибирского «Локомотива» со счётом 2:3 в 25-м туре мужской Суперлиги.«Нам для победы не хватило стабильности в каких-то определённых элементах. Немножко заволновались в концовке, отпустили в пятой партии соперника на три очка, потом было тяжело догнать команду такого класса.Самое главное, что мы показали, что наша команда независимо от состава может играть в качественный волейбол. Мы показали великолепную игру в защите. У нас получился очень хороший, «заряжённый» матч. Матч для зрителей», — приводит слова Брянского официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола.