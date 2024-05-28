Емполов: «Факел» в России знают как кузницу кадров, все хотят к нам попасть

Главный тренер волейбольного «Факела» Роман Емполов рассказал, как в команде воспитывают молодое поколение, заявив, что из их клуба выходят хорошие кадры для игры и в других клубах.

«Скажу, что это сумасшедшее отношение клуба к молодым игрокам: такое отношение как к профессиональным игрокам с самого прихода в клуб. Когда ребёнок в 15 лет приходит из детско-спортивной школы, то к нему уже относятся как к профессиональному игроку, как к части клуба. Выстроена хорошая система тренировок и налажена организационная работа, в том числе проживание. К тому же много вкладывается в них финансово. Участие на турнирах – даже на международных. В связи с нынешними событиями и условиями, когда нехватка международных игр, группа подготовки ездила в Болгарию, чтобы сыграть с итальянцами, болгарами, чехами.

«Факел» в России знают как кузницу кадров, все хотят попасть. На просмотр ежемесячно приезжают десять человек, а в год около ста. Конечно, не всех берём. К кому присмотреться? Опытные игроки 2003 года: Михаил Сидоренко и Матвей Пипуныров – первые, кто на очереди помогать в Суперлиге. В следующем сезоне они не могут играть в молодёжных командах, потому что из возраста вышли. Они полностью переходят на тренировки и игры Суперлиги. Без опыта тяжело встать, будем подводить. Есть Дмитрий Казаринов и пара нападающих 2005 года рождения: Илья Ишимбаев в центре и доигровщик Андрей Квочко, который и в пляжном волейболе на первенстве России играл – такой универсал. Они очень молодые, да и не все клубы дают шанс и рискуют доверить результат большой команды молодому игроку. «Факел» этим славится!» – сказал Емполов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.