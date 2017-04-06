Совет FIVB рассмотрит вопрос изменения названия федерации

Генеральный секретарь Международной федерации волейбола (FIVB) Фернандо Лима сообщил, что совет FIVB в мае 2017 года рассмотрит вопрос о переименовании организации.«Думаю, что смена названия произойдёт. Два года назад совет уже понял, что всё к этому идёт. Аббревиатуры становится использовать все труднее, их слишком много. Мы должны найти другие решения», — приводит слова Лимы Inside the Games.Ранее, к примеру, Международная федерация борьбы изменила название на Объединённый мир борьбы (United World Wrestling).