Президент «Берлина»: я не верил, что у нас есть шансы на победу над «Динамо»

Президент немецкого «Берлина»поделился эмоциями после победы над московским «Динамо» в первом матче «раунда шести» Лиги чемпионов со счётом 3:2 (23:25, 22:25, 25:19, 25:18, 15:10). Ответная встреча состоится 12 апреля в Москве.«Это сенсационный результат. Я по-настоящему не верил, что у нас есть шансы на победу. Однако мы проявили командный дух, благодаря которому стали сильнее. Это и стало ключом к успеху сегодня», — приводит слова Нирооманда официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.