Саммелвуо: технически и тактически «Кузбасс» не сможет сделать больших шагов

Главный тренер «Кузбасса»прокомментировал поражение от «Белогорья» в выездном матче 26-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги (2:3).«Это была наша первая игра без Полетаева. Было очень важно увидеть Оянсиву на площадке, как у него будет складываться контакт со связующим. Возможно, нам так и нужно будет играть дальше. Три партии, если смотреть по статистике, мы играли более-менее хорошо. Потом у нас сильно просела атака, начались проблемы в приёме, на тай-брейке не справились с подачей Мусэрского. Но сейчас я не хочу думать ничего негативного, потому что начинается плей-офф. Мы с большой уверенностью смотрим вперёд, была проделана большая работа. Сейчас нужно только готовиться психологически. Технически и тактически мы не сможем сделать больших шагов. Надо смотреть в будущее с хорошим настроем», — приводит слова Саммелвуо пресс-служба ВФВ.