Менкарелли: казанское «Динамо» сыграло собраннее в концовке 4-го сета

Наставник итальянского «Бусто Арсицио»оценил причины неудачи своей команды в первом матче финала женского Кубка ЕКВ с казанским «Динамо», в котором его подопечным удалось выиграть только один сет.«В первом сете «Динамо» играло очень хорошо, и мы не могли заблокировать их атаки. Во второй партии дела с блоком у нас пошли лучше, и игра чуть подравнялась.Третью партию мы смогли выиграть благодаря хорошей игре наших более высоких крайних нападающих. В четвёртой же партии борьба была равной – вперёд выходила то одна команда, то другая. Но в самой концовке «Динамо-Казань» сыграло более собранно, с большей взаимовыручкой и потому смогло победить в матче», — приводит слова Менкарелли официальный сайт «Динамо».