Макаров: «Кузбассу» важно было поиграть в своём зале перед плей-офф

Капитан «Кузбасса»прокомментировал две победы своей команды в товарищеских матчах с волейболистами новосибирского «Локомотива» перед плей-офф Суперлиги. Соперником «Кузбасса» в матчах за выход в «Финал шести» чемпионата России станет клуб «Газпром-Югра».«Нам важно было поиграть в своём зале перед плей-офф, мы давно тут не играли. Результат был практически не важен. Главное было почувствовать дух, атмосферу, что нам удалось. Теперь ждём «Газпром-Югра». Есть, конечно, у нас ещё игровые проблемы. Но за то время, которое у нас осталось, мы всё подкорректируем, чтобы к плей-офф подойти во всеоружии», — приводит слова Макарова пресс-служба «Кузбасса».