Сидельников: «Ярославич» не должен бороться за выживание в Суперлиге

Главный тренер «Ярославича» Виктор Сидельников поделился ожиданиями от предстоящего сезона, в котором команда сыграет в Суперлиге. «Ярославич» стал победителем Высшей лиги «А» и заменит в Суперлиге «Нефтяник» из Оренбурга.

«Как минимум наша команда не должна бороться за выживание. Хотя бы даже потому, что нужно сохранять болельщика, вернувшегося на волейбол. В идеале же нужно выходить в плей-офф, причём из середины турнирной таблицы, чтобы в первом раунде не выглядеть заведомо слабым спарринг-партнёром для фаворитов.

Впрочем, пока неизвестны ни задачи на следующий сезон, ни бюджеты под эти задачи. Конечно, хотелось бы обойтись точечной селекцией. Но практика показывает, что её не всегда хватает. К примеру, победитель Высшей лиги «А» прошлого сезона – «Динамо-ЛО» – неплохо проявил себя и в нынешнем, уже в Суперлиге, усилившись перед дебютом всего несколькими игроками. Но ближе к окончанию регулярного сезона выяснилось, что этого команде, очевидно, не хватило. Для стабильно успешного выступления в Суперлиге нужен и бюджет, и состав, и зал. Предстоящий сезон нам разрешат играть в «Атланте». Затем, я полагаю, вопрос с залом должен решиться – тем более при таком расцвете игровых видов спорта в Ярославле», – цитирует Сидельникова официальный сайт клуба.