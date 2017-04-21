Павлов: победа «Локомотива» над «НОВОЙ» была более чем убедительной

Диагональный новосибирского «Локомотива» Николай Павлов поделился впечатлениями после победы над новокуйбышевской «НОВОЙ» в первом матче плей-офф мужской Суперлиги со счётом 3:1 (25:17, 19:25, 25:19, 25:15).

«Возможно, сегодня команда играла неровно, но не стоит забывать, что это уже игры плей-офф. Здесь каждая ошибка может привести к поражению, поэтому каждое неудачное действие оказывает негативное влияние на команду. После последнего домашнего поражения от красноярского «Енисея» мы хотели реабилитироваться перед своими болельщиками, поэтому на нашей игре сказалась нервозность. Но в целом, я считаю, сегодняшняя наша победа более чем убедительная», — цитирует Павлова официальный сайт ВФВ.