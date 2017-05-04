Волков не сыграет за сборную России в предстоящем сезоне

Олимпийский чемпион Игр 2012 года в Лондоне центральный блокирующий Александр Волков в предстоящем сезоне не будет выступать за сборную России.

«Я пропущу сезон. Это не связано конкретно с травмой, всё в порядке. Просто это обычная профилактика», — приводит слова Волкова ТАСС.

Напомним, что 32-летний волейболист после победы на Олимпиаде-2012 испытывал проблемы с коленями. В ноябре 2015 года Александр перешёл в уфимский «Урал», затем выступал за «Газпром-Югра», а сейчас является волейболистом московского «Динамо».