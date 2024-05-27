Лига наций среди женских команд: расписание матчей второй игровой недели

Завтра, 28 мая, стартует вторая игровая неделя Лиги наций среди женских команд. Составы групп переформированы. Первая группа (Таиланд, Доминиканская Республика, Бразилия, Япония, Италия, Франция, Нидерланды, Китай) сыграет в Китае, вторая (Польша, Сербия, Канада, США, Южная Корея, Болгария, Германия, Турция) – в США.
По итогам первой недели в лидеры предварительного этапа вырвалась сборная Польши, второе место у Бразилии, Китай занимает третью позицию.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей предварительного этапа с 28 мая по 3 июня.
Волейбол. Лига наций. Женщины
Группа 1:
28 мая, вторник
11:00 мск. Таиланд — Доминиканская Республика
14:30 мск. Бразилия — Япония
29 мая, среда
11:00 мск. Италия — Франция
14:30 мск. Нидерланды — Китай
30 мая, четверг
07:30 мск. Доминиканская Республика — Италия
11:00 мск. Франция — Япония
14:30 мск. Бразилия — Нидерланды
31 мая, пятница
07:30 мск. Франция — Таиланд
11:00 мск. Нидерланды — Доминиканская Республика
14:30 мск. Япония — Китай
1 июня, суббота
07:30 мск. Бразилия — Италия
11:00 мск. Доминиканская Республика — Япония
14:30 мск. Таиланд — Китай
2 июня, воскресенье
07:30 мск. Франция — Нидерланды
11:00 мск. Бразилия — Таиланд
14:30 мск. Италия — Китай
Группа 2:
29 мая, среда
00:00 мск. Польша — Сербия
03:30 мск. Канада – США
19:00 мск. Южная Корея – Болгария
22:30 мск. Германия – Турция
30 мая, четверг
20:30 мск. Южная Корея — Польша
31 мая, пятница
00:00 мск. Канада — Германия
03:30 мск. Сербия — Турция
21:00 мск. Германия — Польша
1 июня, суббота
00:30 мск. Сербия — Канада
04:00 мск. Болгария — США
21:00 мск. Южная Корея — Турция
2 июня, воскресенье
00:30 мск. Польша — США
04:00 мск. Сербия — Болгария
19:30 мск. Южная Корея — Канада
23:00 мск. США – Турция
3 июня, понедельник
02:30 мск. Болгария — Германия