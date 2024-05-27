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Лига наций среди женских команд: расписание матчей второй игровой недели

Лига наций среди женских команд: расписание матчей второй игровой недели
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Завтра, 28 мая, стартует вторая игровая неделя Лиги наций среди женских команд. Составы групп переформированы. Первая группа (Таиланд, Доминиканская Республика, Бразилия, Япония, Италия, Франция, Нидерланды, Китай) сыграет в Китае, вторая (Польша, Сербия, Канада, США, Южная Корея, Болгария, Германия, Турция) – в США.

По итогам первой недели в лидеры предварительного этапа вырвалась сборная Польши, второе место у Бразилии, Китай занимает третью позицию.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей предварительного этапа с 28 мая по 3 июня.

Волейбол. Лига наций. Женщины

Группа 1:

28 мая, вторник
11:00 мск. Таиланд — Доминиканская Республика
14:30 мск. Бразилия — Япония

29 мая, среда
11:00 мск. Италия — Франция
14:30 мск. Нидерланды — Китай

30 мая, четверг
07:30 мск. Доминиканская Республика — Италия
11:00 мск. Франция — Япония
14:30 мск. Бразилия — Нидерланды

31 мая, пятница
07:30 мск. Франция — Таиланд
11:00 мск. Нидерланды — Доминиканская Республика
14:30 мск. Япония — Китай

1 июня, суббота
07:30 мск. Бразилия — Италия
11:00 мск. Доминиканская Республика — Япония
14:30 мск. Таиланд — Китай

2 июня, воскресенье
07:30 мск. Франция — Нидерланды
11:00 мск. Бразилия — Таиланд
14:30 мск. Италия — Китай

Группа 2:

29 мая, среда
00:00 мск. Польша — Сербия
03:30 мск. Канада – США
19:00 мск. Южная Корея – Болгария
22:30 мск. Германия – Турция

30 мая, четверг
20:30 мск. Южная Корея — Польша

31 мая, пятница
00:00 мск. Канада — Германия
03:30 мск. Сербия — Турция
21:00 мск. Германия — Польша

1 июня, суббота
00:30 мск. Сербия — Канада
04:00 мск. Болгария — США
21:00 мск. Южная Корея — Турция

2 июня, воскресенье
00:30 мск. Польша — США
04:00 мск. Сербия — Болгария
19:30 мск. Южная Корея — Канада
23:00 мск. США – Турция

3 июня, понедельник
02:30 мск. Болгария — Германия

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