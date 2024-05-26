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Егорова и Бочарова выиграли бронзу на чемпионате России по пляжному волейболу

Егорова и Бочарова выиграли бронзу на чемпионате России по пляжному волейболу
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На чемпионате России по пляжному волейболу, проходящем в Волгограде, определились обладатели бронзовых медалей у женщин. Ими стали Мария Бочарова и Мария Егорова, выступающие за калининградский «Локомотив». В матче за третье место они обыграли Анну Белову и Юлию Абалакину, выступающих за московскую «Академию». Встреча завершилась со счётом 2:0 (21:12, 21:11).

В прошлом году бронзовыми призёрами стали Екатерина Бирлова и Дарья Рудых, представляющие волейбольный клуб «Динамо» (Москва). В матче за третье место они обыграли Ксению Дабижу и Анну Савельеву, представляющих «Локомотив» (Калининградская область).

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