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Связующий Игорь Тисевич продолжит карьеру в «Зените» из Санкт-Петербурга

Волейболист Игорь Тисевич станет игроком «Зенита» из Санкт-Петербурга. Соответствующая информация появилась в официальных сетях клуба.

«Спустя три сезона в «Локомотиве» связующий возвращается на северо-запад нашей страны. Желаем Игорю успехов и крепкого здоровья в команде», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, Тисевич в составе новосибирского «Локомотива» стал серебряным и бронзовым призёром чемпионата России.

Ранее стало известно, что команду из Санкт-Петербурга возглавит заслуженный тренер России Владимир Алекно. Контракт специалиста с клубом рассчитан на два года. Напомним, Алекно возглавлял сборную России (2007–2008, 2011–2012, 2015–2016). Под руководством специалиста российская национальная команда завоевала золото на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.